クロエ(Chloé)のフレグランスコレクション「アトリエ デ フルール」から、2025年春フレグランス3種が、2025年1月15日(水)より伊勢丹新宿店にて限定発売される。“花の香り”楽しむフレグランスコレクション「アトリエ デ フルール」クロエの「アトリエ デ フルール」は、まるでブーケを作るように香りをレイヤードして楽しむフレグランスコレクション。それぞれのフレグランスで、1つの花の香りをシンプルに表現しているのが