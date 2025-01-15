グッチ(GUCCI)が手掛けるイタリアンレストラン「グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ」から、2025年のバレンタインに向けた「グッチ オステリア トウキョウ ミニ チョコレートセット」が登場。2025年1月15日(水)より予約を受け付け、2月1日(土)より店頭などで販売される。イタリアの伝統×日本食材を使用したチョコレート「グッチ オステリア トウキョウ ミニ チョコレートセット」は、イタリアの伝統と、それ