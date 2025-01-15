ピーチ・ジョン(PEACH JOHN)から、2025年バレンタインにむけたランジェリー＆ルームウェアが登場。2025年1月15日(水)より、全国のピーチ・ジョン店舗ほかにて発売される。ピーチ・ジョン25年バレンタイン限定ランジェリー＆ルームウェア毎年人気を博すピーチ・ジョンのバレンタインコレクション。2025年は、ハートやリボンのラブリーなモチーフを散りばめたランジェリー、キャミソール、パートナーとお揃いで着用できるルームウェ