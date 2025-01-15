アニエスベー(agnès b.)とピエール・エルメ・パリ(PIERRE HERMÉ PARIS)による、バレンタイン限定チョコレートが登場。2025年2月1日(土)より、アニエスべーのカフェ店舗およびアニエスべー直営の一部店舗にて発売される。アニエスベー×ピエール・エルメ「動物モチーフ」チョコアニエスベーとピエール・エルメ・パリは、2025年バレンタインに向けて、2つの限定ショコラを用意。どちらも動物をモチーフにした、スペシャル