アフタヌーンティー・ティールーム(Afternoon Tea TEAROOM)から、季節限定のいちごパフェやスイーツが登場。2025年2月20日(木)より全国で発売される。「あまおう」など国産苺を使用した贅沢パフェ旬の苺を贅沢に使った苺パフェは、その時おいしい国産苺をそれぞれ使用する。季節ごとにさまざまな国産苺を使用した「苺とハーブティージュレのパフェ」をはじめ、酸味控えめで甘さが際立つ「とちあいか」、甘みと酸味が調和した「あま