読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？ ちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。問題は… 今回の出題漢字は「原す」です。もちろん「げんす」でもありません！ ヒント：ケンカした相手を「原す」、のように使いますさて、もう分かりましたか？読み方は下にありますので、まだ見たくない方