横浜市都市整備局は1月17日・18日、「横浜くつろぎエコナイト 〜Yamashita Park Avenue〜」を、山下公園通り周辺(主に、横浜マリンタワー及びホテルニューグランド周辺)で開催する。時間は17:00〜21:00。横浜くつろぎエコナイト同イベントは、夜の山下公園通り周辺でイルミネーションや地元グルメを楽しめるゆったりくつろぎイベント。横浜マリンタワー周辺では、キッチンカーグルメや地産地消グルメを楽しみながらコタツでゆった