ＮＡＲ地方競馬全国協会は１月１５日、「ＮＡＲグランプリ２０２４」の表彰馬・表彰者を発表し、年度代表馬は川崎記念、報知オールスターＣを制し、浦和記念で２着と健闘したライトウォーリア（２４年時牡７歳、川崎・内田勝義厩舎）に決定した。同馬は４歳以上最優秀牡馬とのダブル受賞で、交流重賞での戦績のほか、韓国でのコリアＣ（４着）など、海外競馬への参戦が評価され、全会一致で選ばれた。ダートグレード競走特別賞