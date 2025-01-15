ラグビーリーグワン1部の横浜は15日、25年度の新入団選手として、SH土永旭（22＝京産大4年）、FWアミニアシ・ショー（24＝摂南大）の2選手を発表した。京都出身の土永は滋賀・光泉カトリック高時代には2、3年で花園に出場。京産大では1年から公式戦の出場機会を得ると、2年でレギュラーに定着。U20日本代表や準代表のジャパン・フィフティーン、昨年に日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチの肝いり事業として始まった