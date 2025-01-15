HIKAKIN、はじめしゃちょーら日本のトップユーチューバーを抱えるUUUM株式会社は15日、公式サイトを通じ、2月17日をもって上場廃止すると発表した。2月16日まで整理銘柄に指定される。UUUMは昨年11月に、親会社の株式会社フリークアウト・ホールディングスによる株式公開買い付け（TOB）を受け入れると表明。東証グロース市場から上場廃止となる見通しと報じられていた。この日、同社は「本日付で公開買付者より本株式等売渡