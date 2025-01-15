【北京＝鷹尾洋樹】中国を訪問している自民党の森山、公明党の西田両幹事長ら両党の議員団は１５日午前、北京市内で中国の李強（リーチャン）首相と会談し、習近平(シージンピン)国家主席に宛てた石破首相の親書を手渡した。会談後、森山氏が記者団に明らかにした。森山氏は「日中関係を深化させることについて一致した」と会談の意義を強調した。日本産水産物の輸入規制の早期撤廃などを求めたことも明かした。議員団は、２