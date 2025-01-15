秋篠宮ご夫妻は15日、東京都文京区で開かれた第65回交通安全国民運動中央大会に出席した。第６５回交通安全国民運動中央大会で、おことばを述べる秋篠宮さま=2025年1月15日午後2時8分、東京都文京区の文京シビックセンター、上田幸一撮影秋篠宮さまはあいさつで、近年の交通事故死者数がピーク時の6分の1以下となっている一方で、「いまだに年間2千人以上、尊い命が失われています」と指摘。「運転者や歩行者それぞれが相手の