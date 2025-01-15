大手芸能事務所サンミュージックは15日、お笑いコンビ・ブッチャーブラザーズのリッキーことサンミュージックの岡博之社長（66）が、一般社団法人「Next Player’s Foundation（NPF）」の理事に就任したと発表した。NPFは、23年6月に65歳で亡くなった元プロ野球広島の北別府学さんの遺志を継ぎ、妻の広美理事長によって24年8月20日に設立された。NPFは、全国各地の児童養護施設、支援団体、学校施設を対象として、野球グローブやボ