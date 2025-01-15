ファミリーマートは1月14日から、PCブラウザ・スマートフォン向け人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の10周年を記念したキャンペーンを全国の「ファミリーマート」で開催している。ファミリーマートで『刀剣乱舞ONLINE』の10周年を記念したキャンペーンを開催中刀剣乱舞ONLINEとは、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた"刀剣男士"を率いる"審神者(さにわ)"となり、歴史を守る戦いに出る刀剣育成シミュレーションゲーム。短刀、脇差、打刀