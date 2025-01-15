¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥¤¥¹¥ì¥¶¡¼¥º¡×¤Î¸ø¼°X¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¤µ¤ó¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¯¤·¤ÎµÙ²Ë¤È¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¡×¡Ö¥ë¥¤¥¹¥ì¥¶¡¼¥º¡×¸ø¼°X¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¡¢¡Ö½µËö¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÍ§¿Í¤Î¾®Æ½¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¾Ð´é¤Î¾®Æ½¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÆ±