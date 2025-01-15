松岡昌宏が主演を務めるドラマ『家政婦のミタゾノSeason7』（テレビ朝日）第1話が、1月14日（火）21時より放送された。今回、第7シーズンのヒロインを務める久間田琳加が話題を集めている。【写真】久間田琳加演じるヒロイン・大門桜、愛くるしいキャラクターが話題に【7点】女装した大柄な家政夫・三田園 薫（通称：ミタゾノさん）が、派遣された家庭・家族の内情を覗き見し、そこに巣食う“根深い汚れ”までもスッキリと落として