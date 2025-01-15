今日15日も太平洋側を中心に晴れて、空気が乾燥しています。東京都心は3日連続で最小湿度が30%台となっています。沿岸部を中心に風も強まっており、火の燃え広がりやすい気象条件となっています。火の取り扱いに注意。今日15日も空気がカラカラ今日15日(水)は冬型の気圧配置となっており、太平洋側は晴れています。空気が乾燥していて、午後3時までの最小湿度は埼玉県秩父市や山梨県南部町で20%、東京都八王子市で24%、静岡県富士