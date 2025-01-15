お笑い芸人の狩野英孝が1月15日、自身のX（Twitter）を更新し、ファンが手作りした“衝撃のプレゼント”を紹介した。自身のYouTubeチャンネルで「生まれて初めてパスタ作った」「初めてグラタン作った」など“EIKOクッキング”と呼ばれる料理動画を投稿している狩野。「ボク‥レシピ本なんて出したっけ？！」と驚きを隠せない様子でつぶやき、「思ったら、ファンの方々が作った物でしたw スゲーwww」と、そのユニークなプレゼント