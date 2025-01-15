岐阜県の小学校の花壇からシカの頭部が見つかりました。 【写真を見る】小学校の花壇で「シカの頭部」見つかる 誰かが埋めたか 校長「非常に不安も感じたし憤りも」岐阜 美濃市立中有知小学校 美濃市教育委員会によりますと、1月9日午前、美濃市立中有知小学校で、花壇が踏み荒らされているのを職員が見つけました。 児童が下校したあと土を掘り起こしたところ、シカの頭部が見つかったということです。シカの頭部は腐敗してお