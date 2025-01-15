【CYMA P226 MOSFET 電動ハンドガン BK / CYMA Desert Eagle MOSFET 電動ハンドガン BK】 2月 入荷予定 価格：各15,180円 UFCは、CYMAの電動ハンドガン「P226 MOSFET」と「Desert Eagle MOSFET」を2月に入荷する。価格は各15,180円。 本商品はハンドガン「P226」と「Desert Eagle（デザートイーグル）」を電動ガンで再現したもの。セミオ