ニッポン放送は15日、2024年のradiko聴取において、「月間聴取者数（ユニークユーザー数）ライブ、タイムフリー、トータル3部門全て」で12ヶ月連続の首位を獲得したと発表。年間の「総聴取分数（ライブ＋タイムフリー）」でも首位を獲得した。【写真】名シーン続々！『オードリーANN』東京ドームの模様これにより2023年に続き、24年もニッポン放送は『radikoで一番聴かれているラジオ局』であることが証明された。■2024年1月