１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比２９円７２銭安の３万８４４４円５８銭だった。５営業日連続で値下がりした。前日までの４営業日で１６００円超下落した反動で、午前は割安感の出た銘柄に買い注文が広がった。長期金利の上昇基調が続き、利ざやの拡大が期待できる銀行や保険株が買われ、上げ幅は一時３００円を超えた。一方、米政権が半導体の輸出規制を強化すると発表した影響で、半導体関