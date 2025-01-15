広島市安佐南区出身で、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスで活躍する柳田悠岐選手（３６）が、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）が進める途上国での学校給食支援に役立ててほしいと、認定ＮＰＯ法人「国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会」（横浜市）に７５万円を寄付した。昨年１年間に公式戦で放った本塁打数（５本）に応じた額で、２万５０００人分の給食支援につながる。柳田選手は昨季、けがに苦しみながらもレギュラーシーズンに