レギュラーガソリンの全国平均価格が2週ぶりに値上がりしました。16日からは補助金が縮小されるため、今後も値上がりする見通しです。【映像】今後、過去最高水準まで上昇の見込み資源エネルギー庁によりますと、1月14日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、1リットルあたり180.7円でした。先週6日時点より0.1円上昇し、2週ぶりの値上がりです。2024年12月19日に政府の補助金が縮小されたこともあり、平均価格は上昇傾