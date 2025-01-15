受験シーズンを迎え、SNSで受験生に対する痴漢をあおるような悪質な投稿が相次いでいることをうけて、警視庁は15日から駅などでの警戒を強化します。今週末には大学入学共通テストも控え、受験生に対する痴漢をあおるような悪質な投稿がSNS上で相次いでいることをうけ、警視庁は15日、東京・千代田区でイベントを行いました。痴漢被害にあった際に活用できる、警視庁防犯アプリ「デジポリス」の使い方を紹介するなどして、痴漢撲滅