中国のクブチ砂漠に設置された太陽光発電設備が最近、海外メディアから注目されている。米航空宇宙局（NASA）は12月30日、クブチの太陽光発電所の衛星写真を公開した。NASAによると、クブチ砂漠一面が砂に覆われ生命がほぼ存在しないことから「死の海」と呼ばれていたが、近年はソーラーパネルの急増により太陽光発電の「可能性の海」へと変貌を遂げた。人民日報海外版が伝えた。クブチ砂漠は中国太陽光発電産業の発展の縮図だ。海