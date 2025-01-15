中国南部の広東省深セン市に本社を置く中集集団（CIMC）傘下の中集来福士海洋工程（中集来福士、CIMC‐Raffles）がオランダの海洋土木会社バンオード（Van Oord）から受注して建造した次世代洋上風力発電作業台船BOREAS号の引き渡し式典が8日、中国東部の山東省煙台の基地で行われました。BOREAS号は、世界の次世代自航式SEP船（自己昇降式作業台船）で、長さ176メートル、幅63メートル、最大作業水深は80メートルです。同船の最大