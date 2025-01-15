元女子ビーチバレー選手で春高バレーで１９年ぶり３度目の優勝を果たした共栄学園ＯＧの浦田聖子氏が１５日、自身のインスタグラムに新規投稿。エース・秋本美空の母で元バレー女子日本代表の大友愛（秋本愛）さんと撮影した２ショットをアップした。「この方に会わずして終われなかったよ！」とつづった浦田さん。エースの母と喜びを分かち合ったことも明かし「最後に会えてハグできて良かったーーー」と記した。浦田さんは