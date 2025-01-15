東京証券取引所15日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続落した。朝方は上昇して始まったが、買い。終値は前日比29円72銭安の3万8444円58銭。東証株価指数（TOPIX）は8.23ポイント高の2690.81。出来高は約16億2239万株だった。