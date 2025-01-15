2nd写真集「つかのま」を来月発売予定モデルで女優の井桁弘恵＝福岡市出身＝が自身のインスタグラムを連続更新。2冊目の写真集「つかのま」のオフショットを公開した。「2nd写真集『つかのま』の発売まで1ヶ月をきったということでオフショットどんどんあげていきます。福岡では通学路から地元の海、自分の好きなところで撮っていただきました。そして、福岡は全部私服です」と綴り、タンクトップのキャップ、ジーンズで色白の