札幌市中央区の「創成トンネル」で午後2時半ごろ、トラックが運んでいた重機がトンネル入り口の上部にぶつかる事故がありました。この影響で現場は通行止めとなっています。トンネル上部のコンクリートが破損し、道路上に散乱しています。事故があったのは札幌市中央区南5条西1丁目付近の「創成トンネル」です。午後2時半ごろ、トラックの荷台に積んでいた重機がトンネルの入り口上部にぶつかりました。警察によりますとけが