長野県軽井沢町で、大学生ら15人が死亡したスキーツアーのバス事故から15日で9年がたち、事故現場には、遺族らが慰霊に訪れています。当時・大学2年生だった二男、寛さんを亡くした田原義則さんは午前10時すぎ、軽井沢町の事故現場で手を合わせました。二男・寛さんを亡くした田原義則さん「息子が最期にいた場所ですので、9年前のあの悲惨な教訓をもう一度思い起こしてもらって、今後の安全安心なバスの運行を続けていくきっかけ