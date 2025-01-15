◇カーリング グランドスラム・マスターズ（1月14日〜20日、カナダ）カーリングのグランドスラム・マスターズがカナダのオンタリオ州ゲルフで行われ、ロコ・ソラーレ（世界ランク7位）と北海道銀行（世界ランク11位）が予選初戦で対戦。日本勢対決は5-3で北海道銀行が勝利しました。第1エンドは両チーム無得点のブランクエンド。第2エンドは北海道銀行のフォース・田畑百葉選手の2投目が決まり、1点を先制します。つづく第3エンド