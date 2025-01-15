女優で、現在は会社員として働いている片瀬那奈（43）が15日、約1年8カ月ぶりにインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ニューヨーク」と「さらば青春の光」がMCを務めるABEMAのバラエティー番組「愛のハイエナ」最新作に出演したことを明かした。新婚・高畑充希「一緒にベッドに入ってくる…」幸せを感じる瞬間をぶっちゃけ片瀬は「お久しぶりです！昨日ABEMAオリジナル番組シリーズ最新作『愛のハイエナseason3』にゲスト出演さ