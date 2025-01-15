石丸伸二氏が15日、次の東京都議選に向け新党「再生の道」を設立することを発表したことについて、国民民主党の玉木衆院議員は「全体像がよくわからない」として、連携の協議をするか「まだ判断するのは難しい」と述べた。去年7月の都知事選で小池氏に次ぐ2位だった石丸氏は、次の都議選に向けて「再生の道」という名称の地域政党を立ち上げることを発表し、今後の連携について「玉木氏と相談したい」との意向を示した。玉木氏は、