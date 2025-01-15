判決後、「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告側代理人（中央）＝15日午前、神戸市川崎重工業（神戸市）に在籍し中国の合弁会社に出向していたエンジニアの男性＝当時（35）＝が2013年に現地で自殺したのは専門外業務による過労が原因だとして、男性の妻＝神戸市＝らが川重に約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は15日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。河本寿一裁判長は判決理由で、男性が本来の設計