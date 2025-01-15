Atsuko Aoyama［東京１５日ロイター］ - 午後３時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の終盤からドル安／円高の水準で取引されている。日銀の植田和男総裁の発言が、１月の利上げに前向きと市場で受け止められた。午前は１５７円後半から１５８円近辺を行き来する展開となっていたドルは、午後に入って植田総裁のあいさつをきっかけに１５７円前半に下落した。午後３時ごろには加藤勝信財務相から円安けん制発言も出たが、