歌舞伎役者の市川團十郎さんが2025年1月12日、13歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）の白塗りメイク姿をインスタグラムで公開し、「とても可愛くて、美しいですね」などと反響を呼んでいる。麗禾さんの弟は11歳長男・勸玄くん（市川新之助）、母は小林麻央さん（享年34）だ。「毎日報告に来てくれる」團十郎さんは、1月3〜26日まで新橋演舞場（東京都中央区）で開催される初春大歌舞伎「双仮名手本三升（ならべがきまねてみます）」で4