付加価値を高める努力と価値を正当に評価する社会構築を ─世界は戦争紛争、政治でも分断が進み、混沌とした時代ですが、キッコーマン名誉会長の茂木友三郎さん、今後の日本の舵取りをどう考えていますか。 茂木現在、民主主義の危機というのは世界共通で起こっている事象であるように思います。日本はまだ危機状態にはなっていませんが、今回の総選挙では自民党の裏金問題で国民の不信感が高まり、与党大敗と