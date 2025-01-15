円全面高、ドル円は一時１５７．２０付近まで下値を広げる＝東京為替 円全面高。ドル円は、午後に植田日銀総裁が「経済、物価の改善が続けば政策金利を引き上げ金融緩和度合いを調整」「来週の日銀金融政策決定会合で利上げなどを行うか判断」などと発言したことから円高に振れ、一時１５７．２０付近まで下落した。東京終盤に加藤財務相が「投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している」とコメントしたことも円買いにつな