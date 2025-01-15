午後に入って円買い強まる、植田総裁発言がきっかけ＝東京為替概況 １５日のドル円は１５８円００銭前後でスタート。１５８円０８銭を付けた後、少し売りが出たものの１５７円９０銭前後でのもみ合いとなって午後を迎えた。 １３時過ぎまで同水準での推移が続いていたが、全国地方銀行協会の新年の集いで講演を行った植田日銀総裁が今後の金融政策について言及したことで一気に円高となった。 総裁は先月の会合でも示