税抜き価格300円の商品が中心の雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」や女性衣料ブランドを多数展開するパルグループホールディングスは15日までに、創業者で元会長の井上英隆氏（89）に特別功労金31億円を支払うと発表した。支払いに伴う費用は2025年2月期に特別損失として計上する。代表取締役として創業から50年以上にわたり事業の成長や財務基盤の強化に貢献したとして、14日の取締役会で決めた。5月28日の定時株主総会で承