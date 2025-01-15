日本時間1月15日（現地時間1月14日）、NBAの2024－25シーズン公式戦が各地で開催され、イースタン首位のクリーブランド・キャバリアーズは6連勝中の好調インディアナ・ペイサーズと敵地で対戦した。 中1日での同一カード2連戦となった顔合わせ。2日前に対戦した際には、波に乗るペイサーズがキャバリアーズの連勝を12でストップ。キャバリアーズにとっては、