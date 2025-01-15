リバプールのFWディオゴ・ジョタがともに途中出場し、同点ゴールを生み出したDFコスタス・ツィミカスとのやり取りを明かした。英『ミラー』が伝えている。14日に開催されたプレミアリーグ第21節でリバプールはノッティンガム・フォレストのホームに乗り込んだ。前半8分に先制を許して試合が進むと、後半20分にジョタとツィミカスが同時投入される。すると、交代直前に得ていたCKから同点に追い付く。ツィミカスが左足から蹴