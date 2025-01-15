いつもと、違う…よねぇ？「何時間寝たぁ？」人間よりも長く眠るネコが気づいたこと／今日もネコ様の圧が強い（1）「ネコを崇めよ」「人間ッ愚かッ!」飼い主に対して「圧強め」な行動を繰り広げるネコたち。偉そうな態度だけど、そんな姿もかわいくてたまらない…！金之助とスミレは、超マイペースな2匹の猫「キジネコ様」「クロネコ様」の飼い主。キジネコ様は好戦的で触るのはほぼ不可能。臆病で物静かなクロネコ様とのコミュニ