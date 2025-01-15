みずほフィナンシャルグループが前日比で３％を超す上昇。後場に強含みで推移している。日銀の植田和男総裁が１５日、全国地方銀行協会の賀詞交歓会であいさつを行い、２３～２４日の金融政策決定会合で、利上げを行うか議論するとの考えを示した。発言自体は前日の氷見野良三副総裁が神奈川県金融経済懇談会で述べたものを踏襲した内容ではあるが、金融市場では来週の決定会合において、日銀が利上げに踏み切る可能