１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円３２銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭程度のドル安・円高となっている。 トランプ次期米大統領の政策が物価上昇や財政赤字の拡大を招くとの見方は根強く、米金利の先高観を背景にドル円相場は堅調にスタートした。ただ、日本時間今晩に発表される１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を確認したい投資家は多く、積極的に上値を