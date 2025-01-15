１５日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。日銀の植田和男総裁が１５日、全国地方銀行協会の賀詞交歓会であいさつを行い、２３～２４日の金融政策決定会合で利上げを行うかどうか、議論するとの考えを示した。来週の決定会合で追加利上げが決まる可能性が意識され、債券の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出た。 植田総裁の発言は、氷見野良三副総裁が前日に神奈川県金融経済懇談会で述べたものを踏襲した