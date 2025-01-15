全力で取り組ませていただきます引っ越し先探しが難航中！ 同性パートナーと住むのって大変なんだな／作りたい女と食べたい女5（1）地道でたしかな一歩を積み重ねて、新生活へ！少食だけど料理をするのは大好きな野本さんと、豪快な食べっぷりで大盛りのごはんも平らげてしまう春日さん。一部屋挟んでお隣同士なふたりは、真ん中に引っ越してきた南雲さんやSNSで知り合った矢子さんも交え、共にごはんを食べることで仲良くなってい