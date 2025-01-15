『ドラゴンボール』の孫悟空、『NARUTO -ナルト-』のうずまきナルト、『ONE PIECE』のモンキー・D・ルフィなど、世界中で愛される人気の漫画キャラクターたちが韓国を訪れる。【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメの“黒歴史”3作品日本を代表する漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』のキャラクターたちに出会える公式ライセンスショップ「ジャンプショップ」が、韓国で初めて期間限定ストアをオープンするのだ。1月15日、コンテ